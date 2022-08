Inter Cremonese 1-0 LIVE: Correa sblocca il match (Di martedì 30 agosto 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Cremonese si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Inter Cremonese 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Occasione Inter – Grandissima punizione battuta dal difensore nerazzuro, la palla sorvola la barriera ed esce di pochissimo vicino al palo alla sinistra di Radu. 12? GOL DELL’Inter – Grande contropiede su un calcio d’angolo battuto male dalla Cremonese. Barella serve Dzeko che conclude a rete. Para Radu ma respinge corto, dove arriva Joaquín ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Allo stadio Meazza, ilvalido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nelvalido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Occasione– Grandissima punizione battuta dal difensore nerazzuro, la palla sorvola la barriera ed esce di pochissimo vicino al palo alla sinistra di Radu. 12? GOL DELL’– Grande contropiede su un calcio d’angolo battuto male dalla. Barella serve Dzeko che conclude a rete. Para Radu ma respinge corto, dove arriva Joaquín ...

