Inter, Barella: 'Cremonese organizzata nelle ripartenze, ma siamo pronti' (Di martedì 30 agosto 2022) Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla a Dazn prima della partita con la Cremonese: "nelle sconfitte secondo me meritavano... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Nicolò, centrocampista dell', parla a Dazn prima della partita con la: "sconfitte secondo me meritavano...

SerieA : Trova uno spazio sulla fascia destra non occupato da #Barella in #InterSpezia. #SerieATIM ?? @Inter - vivoperlinter : Inter-Cremonese, Barella suona la carica. San Siro “saluta” Radu - Domy26905519 : Barella:'Che rischio vedo con la Cremonese? Abbiamo preparato bene la partita, forse meritava qualcosa in più nelle… - news24_inter : Il centrocampista torna sul ko dell'Olimpico #inter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Barella: 'La Cremonese è una squadra organizzata ma siamo pronti' -