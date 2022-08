Il male fa notizia. Ma il bene conta di più! (Di martedì 30 agosto 2022) di Don Antonio Mazzi. In questi giorni migliaia di ragazzi sono andati a Me?ugorje, a Compostela e in altre località artistiche, alpine, sportive e religiose, ma per l’opinione pubblica hanno f­atto molto (e troppo) chiasso soprattutto le violenze dei trapper. Con questo non voglio banalizzare niente, anzi, ma chiedo da tempo alla stampa e alla Leggi su freeskipper (Di martedì 30 agosto 2022) di Don Antonio Mazzi. In questi giorni migliaia di ragazzi sono andati a Me?ugorje, a Compostela e in altre località artistiche, alpine, sportive e religiose, ma per l’opinione pubblica hanno f­atto molto (e troppo) chiasso soprattutto le violenze dei trapper. Con questo non voglio banalizzare niente, anzi, ma chiedo da tempo alla stampa e alla

borghi_claudio : Adesso brutta notizia. Come si fa a mandare a casa direttamente Letta? Purtroppo è quasi impossibile: il collegio d… - freeskipperIT : Il male fa notizia. Ma il bene conta di più! - federdale : Questa è una notizia importantissima. Putin direttamente a capo dell’operazione significa che si è arrivati all’est… - St4tlerWaldorf : @mbx1900 @elladide @gstarwind @DarkLadyMouse Ricordo male o all'epoca si sparse la notizia e la gente svuotò le far… - TonyTonyric : @beppe_grillo Meno male che non possono votare , adesso che non ti cagx più nessuno neanche il tuo criceto vai a… -