«Il leader della Sega Salvini». Gaffe al TgLa7 – Video (Di martedì 30 agosto 2022) Luca Speciale - TgLa7 Gaffe Speciale al TgLa7. E' il giornalista e conduttore del tg diretto da Enrico Mentana, Luca Speciale, il protagonista di una esilarante e involontaria "battuta" sul leader della Lega Matteo Salvini, che ribattezza così: "Il leader della Sega Salvini". Si parla del caro energia e della corsa al prezzo del gas, temi che agitano la campagna elettorale, sui quali – dice Speciale nel lancio del servizio – "dal leader della Sega Salvini questa mattina è arrivata la proposta di un armistizio fra tutte le forze politiche".

