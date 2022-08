Highlights Roma-Monza 3-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di martedì 30 agosto 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Roma-Monza, sfida valida per la quarta giornata di Serie A 2022/2023. Partita attenta della Roma, che rischia poco e colpisce con Dybala finalmente a segno: doppietta per l’argentino, che tocca quota 100 gol nel massimo campionato italiano. Ad arrotondare il risultato è il gol di Ibanez su calcio d’angolo, e nel finale c’è anche il debutto di Belotti, che va vicino al gol centrando Di Gregorio da pochi passi. Ecco quindi le azioni salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ilcon glidi, sfida valida per la quarta giornata di. Partita attenta della, che rischia poco e colpisce con Dybala finalmente a segno: doppietta per l’argentino, che tocca quota 100 gol nel massimo campionato italiano. Ad arrotondare il risultato è il gol di Ibanez su calcio d’angolo, e nel finale c’è anche il debutto di Belotti, che va vicino al gol centrando Di Gregorio da pochi passi. Ecco quindi le azioni salienti della partita. SportFace.

