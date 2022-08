Grecia, in vacanza sul catamarano avvistano e salvano un migrante dalla Siria: il soccorso in piena notte (Di martedì 30 agosto 2022) Giovedì 25 agosto quattro italiani a bordo di un catamarano, in vacanza in Grecia, hanno salvato un naufrago proveniente dalla Siria mentre si trovavano al largo dell’isola di Kos. Il soccorso è avvenuto in piena notte e l’uomo aveva addosso un giubbotto di salvataggio. Il naufrago ha raccontato che con lui erano partiti altri due compagni. Dopo essersi rifocillato con latte caldo e biscotti, si è riposato in coperta fino a quando l’imbarcazione è stata raggiunta dalla guardia costiera greca, che lo ha fatto salire a bordo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Giovedì 25 agosto quattro italiani a bordo di un, inin, hanno salvato un naufrago provenientementre si trovavano al largo dell’isola di Kos. Ilè avvenuto ine l’uomo aveva addosso un giubbotto di salvataggio. Il naufrago ha raccontato che con lui erano partiti altri due compagni. Dopo essersi rifocillato con latte caldo e biscotti, si è riposato in coperta fino a quando l’imbarcazione è stata raggiuntaguardia costiera greca, che lo ha fatto salire a bordo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

