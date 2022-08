Gerry Scotti scioglie il silenzio su Totti e Ilary | “Vi dico cosa ne penso io”

(Di martedì 30 agosto 2022) L’affaire-Blasi continua a tenere banco su tutti i giornali scandalistici. Ultimamente, inoltre, ancheha detto la sua sulla vicenda La rottura fra il capitano giallorosso e l’ex letterina di Passaparola è ormai un dato d fatto e quasi più nessuno spera in un loro ripensamento. Stando a quanto circola ultimamente in rete, poi, sembra che Francesco abbia già iniziato a farsi una nuova vita. Da molto tempo, infatti, si vocifera di una sua relazione seria con Noemi Bocchi. Moltissime volte il Pupone è stato paparazzato sotto casa della designer floreale. Anche parte delle loro vacanze, inoltre, sembra che le abbiano trascorse insieme. Riguardo a, invece, si sa molto meno e le uniche informazioni che si hanno su di lei provengono quasi esclusivamente dalle sue pagine social. ...

fraversion : il ritorno di #CadutaLibera, vent’anni di preserali, Passaparola, le radici, il vino e la provincia, le amicizie, l… - QuiMediaset_it : Ottimo esordio per l'11° edizione di #CadutaLibera, che sfiora il 20% di share sul pubblico attivo. Giancarlo Scher… - fraversion : è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv… - infoitcultura : Caduta libera, la stoccata di Gerry Scotti alla Rai fa discutere - pazzipergerry : RT @ilGerrino92: Gerry Scotti sacra fonte di meme?? Prendetene e condividetene tutti?? #CadutaLibera -

Ieri è infatti iniziata la sfida con Caduta Libera di, tornato in onda con le nuove puntate al posto di Avanti un altro. Il gioco televisivo della Mediaset è stato seguito da circa 2.23 ...Il gossip dell'estate, quello legato alla rottura tra Totti e Ilary Blasi , tiene ancora banco. Stavolta a parlare di divorzio èche rompe il silenzio in una rara intervista al settimanale Panorama. 'Ci sono passato anch'io dal divorzio , so che significa quando la vita decide per noi', dice il conduttore che ...Il conduttore Gerry Scotti fa una confessione inedita su Ilary Blasi che lascia tutti senza parole: ecco cosa riguarda ...Il noto conduttore Gerry Scotti ha parlato in questi giorni della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti svelando un retroscena davvero incredibile. Gerry Scotti è un noto conduttore italiano, ...