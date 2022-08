Felice, significato e origine del nome (Di martedì 30 agosto 2022) Felice deriva dal cognomen romano Felix, basato sul termine felix, felicis, che significava sia “fortunato”, “che ha successo”, “fruttifero”, sia, per estensione “Felice”, “contento”. Il nome Feliciano è un suo derivato. Il suo significato ne ha determinato la diffusione tra i primi cristiani, ragion per cui è stato portato, nella storia, da quattro papi e moltissimi santi; compare anche nel Nuovo Testamento, dove viene citato Marco Antonio Felice, il procuratore di Giudea che fece imprigionare san Paolo. È stato piuttosto popolare nell’Europa continentale, mentre in Inghilterra ha avuto una diffusione minore, a partire dal Medioevo. A oggi, in Italia è in calo: nel 2020 sono stati chiamati così 78 neonati su tutto il territorio nazionale. Proprio in virtù della massiccia presenza di ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 30 agosto 2022)deriva dal cogn romano Felix, basato sul termine felix, felicis, che significava sia “fortunato”, “che ha successo”, “fruttifero”, sia, per estensione “”, “contento”. IlFeliciano è un suo derivato. Il suone ha determinato la diffusione tra i primi cristiani, ragion per cui è stato portato, nella storia, da quattro papi e moltissimi santi; compare anche nel Nuovo Testamento, dove viene citato Marco Antonio, il procuratore di Giudea che fece imprigionare san Paolo. È stato piuttosto popolare nell’Europa continentale, mentre in Inghilterra ha avuto una diffusione minore, a partire dal Medioevo. A oggi, in Italia è in calo: nel 2020 sono stati chiamati così 78 neonati su tutto il territorio nazionale. Proprio in virtù della massiccia presenza di ...

