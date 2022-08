FdI primo partito M5s incalza Lega con 12 | 3% | Azione -Iv 7 | 4%

(Di martedì 30 agosto 2022) Porta a Porta pubblica il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Euromedia, Fratelli d`Italia oggi sarebbe ilitaliano con il 24,6 %. Al secondo posto il PD 23.1%, seguono lacon il 12.5%, il M5S con il 12.3%,- Italia Viva 7.4%, Forza Italia al 7, Alleanza Verdi e Sinistra 3.1%, Italexit per l`Italia 2.8%, Noi Moderati 2%, +Europa 1.5%, Impegno Civico 1%.Ghisleri ha anche dato un valoro complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FDI--FI- NOI MODERATI) raggiungerebbe il 46.1% mentre il Centrosinistra (PD-ALLEANZA VERDI E SINISTRA, + EUROPA, IMPEGNO CIVICO) il 28.7%. L`astensione sarebbe del 35.4%. L`aumento generale dei prezzi è la maggiore preoccupdegli italiani ...

Secondo i dati di Euromediasarebbe ilpartito e sfiorerebbe il 25 per cento, fermandosi ad oggi al 24,6 : rispetto a un precedente rilevazione di Euromedia - effettuata a fine luglio - il ...Una dose di moderati in più andrà bene a"Abbiamo una storia che può essere sicuramente utile, ... Ma siamo sicuri che lei non abbia già un incarico promesso da qualcuno Non sarebbe ilcaso..“Se diventerò premier - promette la leader di FdI - non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda ... forte del fatto che ormai il suo è il primo partito di gran lunga all’interno della coalizione, ...Caro bollette: l'intervista di iNews24 a Riccardo Zucconi, candidato di FdI, sul caro bollette e il blocco navale.