Elezioni: Bonelli, 'Meloni premier? Ipotesi che mi spaventa' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Meloni premier? Un'Ipotesi che mi spaventa”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e candidato dell'alleanza verdi-sinistra, in una intervista a The Breakfast club su Radio Capital. “Il partito della Meloni è quello che ha votato contro il piano verde a livello europeo”, aggiunge Bonelli, “sono i seguaci di Trump, quel Trump che ha detto che se si scioglie il Polo Nord avremo più case con vista mare. Sono spaventato da questa visione”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “? Un'che mi”. Così Angelo, co-portavoce nazionale di Europa verde e candidato dell'alleanza verdi-sinistra, in una intervista a The Breakfast club su Radio Capital. “Il partito dellaè quello che ha votato contro il piano verde a livello europeo”, aggiunge, “sono i seguaci di Trump, quel Trump che ha detto che se si scioglie il Polo Nord avremo più case con vista mare. Sonoto da questa visione”.

