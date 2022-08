Cortesie per gli ospiti su Real Time: indice puntate e streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Cortesie per gli ospiti è un longevo programma tv della categoria Reality ininterrottamente in onda dal 2005 ad oggi, che lunedì 29 agosto 2022 ha inaugurato la sua diciassettesesima edizione. Anche questa stagione i giudici saranno Csaba dalla Zorza, Luca Calvani e Roberto Valbuzzi. Trovate qui le puntate dell’edizione 2018 (stagione 9) e subito sotto quelle delle successive stagioni 2019, 2020 e 2021, non appena trasmesse in tv. Il programma prevede anche diversi spin-off. La prima edizione di Cortesie per gli ospiti Ristorante prende il via lunedì 28 marzo 2022 con giudici Roberto Valbuzzi e Ursula Seelenbacher e una formula che prevede la sfida tra due coppie nei loro ristoranti preferiti. Cortesie per gli ospiti B&B è andato in onda nel 2019 ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 30 agosto 2022)per gliè un longevo programma tv della categoriaity ininterrottamente in onda dal 2005 ad oggi, che lunedì 29 agosto 2022 ha inaugurato la sua diciassettesesima edizione. Anche questa stagione i giudici saranno Csaba dalla Zorza, Luca Calvani e Roberto Valbuzzi. Trovate qui ledell’edizione 2018 (stagione 9) e subito sotto quelle delle successive stagioni 2019, 2020 e 2021, non appena trasmesse in tv. Il programma prevede anche diversi spin-off. La prima edizione diper gliRistorante prende il via lunedì 28 marzo 2022 con giudici Roberto Valbuzzi e Ursula Seelenbacher e una formula che prevede la sfida tra due coppie nei loro ristoranti preferiti.per gliB&B è andato in onda nel 2019 ...

