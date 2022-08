Comune di Bergamo: Concorso per Ingegneri e Architetti (Di martedì 30 agosto 2022) Il Comune di Bergamo ha indetto un Concorso Pubblico per la formazione di una lista di idonei per la copertura di posti di Ingegnere e/o Architetto, categoria D, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, per vari Comuni. Bando di Concorso Si rende noto che, con determinazione n. 1783 del 7 luglio 2022, il Comune di Bergamo ha indetto selezione pubblica, in forma aggregata per i Comuni di Bergamo, Legnano, Monza e Rho, finalizzata alla realizzazione di una lista di idonei all'assunzione (ex art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021), a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, in qualità di ingegnere e/o architetto, categoria D, CCNL funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 30 agosto 2022) Ildiha indetto unPubblico per la formazione di una lista di idonei per la copertura di posti di Ingegnere e/o Architetto, categoria D, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, per vari Comuni. Bando diSi rende noto che, con determinazione n. 1783 del 7 luglio 2022, ildiha indetto selezione pubblica, in forma aggregata per i Comuni di, Legnano, Monza e Rho, finalizzata alla realizzazione di una lista di idonei all'assunzione (ex art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021), a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, in qualità di ingegnere e/o architetto, categoria D, CCNL funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo ...

