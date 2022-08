Closing Milan, al fianco di RedBird anche i miliardari Evans e Musallam (Di martedì 30 agosto 2022) Oltre ai New York Yankees e al fondo Main Street Advisors, RedBird dovrebbe portare a investire nel Milan anche i miliardari Evans e Musallam Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 agosto 2022) Oltre ai New York Yankees e al fondo Main Street Advisors,dovrebbe portare a investire nel

classcnbc : MILAN: ARRIVANO GLI YANKEES E LEBRON JAMES Gerry #Cardinale coinvolge i New York #Yankees e il fondo Main Street A… - AntoVitiello : ??Riccardo #Silva sarà l'unico investitore italiano in un pool di investitori americani molto prestigiosi di… - lucabianchin7 : Tra gli investitori nel #Milan con #RedBird ci sarà anche un italiano, forse l’unico dell’operazione: Riccardo… - MishelNishku10 : RT @Cristoincroce1: ESCLUSIVA - Closing #Milan, tra gli investitori ci saranno anche Talibans Vikash (gruppo pakistano con fatturato da 100… - LucaDColella : RT @classcnbc: MILAN: ARRIVANO GLI YANKEES E LEBRON JAMES Gerry #Cardinale coinvolge i New York #Yankees e il fondo Main Street Advisors (… -