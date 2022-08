Calendario Europei basket 2022 | orari | programma | tv | streaming Le date dai gironi alla finale

Leggi su oasport

(Di martedì 30 agosto 2022) Tornano dopo cinque anni gli, un intervallo che non si era praticamente mai visto nella storia. Oltrerivoluzione delFIBA, infatti, ha influito la sere di rinvii causata dpandemia di Covid-19. Da due anni a quattro, dunque, e poi da quattro a cinque per trovare la squadra che succederàSlovenia. Questa, però, è tra le formazioni più accreditate, e non solo per la presenza di Luka Doncic. Si tratta, però, di un’edizione difficile da pronosticare, un po’ per i rapporti di forza del tutto diversi in uneuropeo che sta cambiando, un po’ per gli infortuni (purtroppo l’Italia ne sa qualcosa). Tante le stelle annunciate, e in Italia ne scenderà una particolare: l’uomo che qualcuno, al momento, si azzarda a definire il più forte del mondo in ...