Bakayoko Milan, si va verso la risoluzione: tutti i dettagli (Di martedì 30 agosto 2022) Il Milan e Bakayoko viaggiano spediti verso la risoluzione del contratto: tutti i dettagli sul mercato dei rossoneri Importanti aggiornamenti riferiti dal collega Gianluca Di Marzio per quanto riguarda il mercato del Milan. I rossoneri infatti viaggiano verso la risoluzione del contratto di Bakayoko, legato da un altro anno di prestito. Il francese a quel punto rescinderebbe anche il contratto con il Chelsea per potersi accasare a parametro zero o al Monza o ad un club di Premier League. Sul fronte Vranckx proseguono invece con crescente fiducia i dialoghi con il Wolfsburg per il prestito oneroso con diritto di riscatto: ci si avvicina alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Ilviaggiano speditiladel contratto:sul mercato dei rossoneri Importanti aggiornamenti riferiti dal collega Gianluca Di Marzio per quanto riguarda il mercato del. I rossoneri infatti viaggianoladel contratto di, legato da un altro anno di prestito. Il francese a quel punto rescinderebbe anche il contratto con il Chelsea per potersi accasare a parametro zero o al Monza o ad un club di Premier League. Sul fronte Vranckx proseguono invece con crescente fiducia i dialoghi con il Wolfsburg per il prestito oneroso con diritto di riscatto: ci si avvicina alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Bakayoko verso la risoluzione. Proseguono i contatti con il #Wolfsburg per #Vranckx - lucabianchin7 : In giornata c’è stata la telefonata chiave per la risoluzione tra #Milan e #Bakayoko, che risolverà anche col Chels… - lucabianchin7 : Evoluzione situazione #Bakayoko: si valuta la possibilità di una risoluzione di contratto, con #Milan e/o Chelsea.… - Giacomobacci2 : RT @lucabianchin7: In giornata c’è stata la telefonata chiave per la risoluzione tra #Milan e #Bakayoko, che risolverà anche col Chelsea. D… - coxy231081 : RT @86_longo: ?? #Bakayoko domani dovrebbe rescindere sia con il #Milan che con il #Chelsea: nel suo futuro, come rivelato in Esclusiva ieri… -