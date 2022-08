Vuelta a Espana 2022, il borsino dei favoriti. Evenepoel sembra inattaccabile, crescono i giovani spagnoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Quando sono state completate nove delle ventuno tappe previste, è tempo per aggiornare il borsino dei favoriti per la vittoria finale della Vuelta a Espana 2022. La prima settimana intera di gare, con i primi arrivi in salita, ci ha fornito delle indicazioni precise ed inequivocabili in materia. Remco Evenepoel per ora è stato inattaccabile in salita, guadagnando sui suoi rivali in ognuna delle tre occasioni in cui la strada si è fatta veramente dura. Il giovane belga ha preso la Maglia Rossa sul Pico Jano e da allora ha solo aumentato il suo vantaggio. Senza mai strappare, senza mai forzare il 22enne della QuickStep ha mostrato una freddezza, un carattere e soprattutto delle gambe che finora non avevamo visto. La cronometro di 30,9 km con cui si riprenderà martedì ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Quando sono state completate nove delle ventuno tappe previste, è tempo per aggiornare ildeiper la vittoria finale della. La prima settimana intera di gare, con i primi arrivi in salita, ci ha fornito delle indicazioni precise ed inequivocabili in materia. Remcoper ora è statoin salita, guadagnando sui suoi rivali in ognuna delle tre occasioni in cui la strada si è fatta veramente dura. Il giovane belga ha preso la Maglia Rossa sul Pico Jano e da allora ha solo aumentato il suo vantaggio. Senza mai strappare, senza mai forzare il 22enne della QuickStep ha mostrato una freddezza, un carattere e soprattutto delle gambe che finora non avevamo visto. La cronometro di 30,9 km con cui si riprenderà martedì ...

