Vuelta 2022 | Mathias Norsgaard positivo al Covid | decimo forfait

"Mathias Norsgaard è risultato positivo a un test sul Covid-19 e non potrà continuare la Vuelta a Espana 2022". Lo ha reso noto oggi il team del ciclista danese, ovvero la Movistar. Un altro forfait pesante per il giro spagnolo. Si tratta del decimo corridore ad aver abbandonato la corsa a causa della positività al Covid.

