Vittorio Feltri e il parere 'impopolare' su Lady D: 'Una sfigata come noi' (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ricordo di Lady D Non ho mai ben compreso i motivi per i quali la popolazione mondiale abbia idolatrato Lady Diana già in vita. Non era particolarmente bella, non era particolarmente intelligente, non era particolarmente elegante, non era particolarmente brillante, non era particolarmente carismatica, non era particolarmente dotata, non era particolarmente talentuosa. Tuttavia, piaceva. L'articolo proviene da Novella 2000.

