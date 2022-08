US Open 2022: Berrettini spazza via Jarry in tre set all’esordio e vola al secondo turno (Di lunedì 29 agosto 2022) Matteo Berrettini approda al secondo turno del quarto e ultimo torneo Slam dell’anno: l’azzurro spazza via in tre set il cileno Nicolas Jarry ed è buona la prima all’esordio agli US Open 2022 per il tennista romano, che ha messo alla prova la sua condizione fisica, sembrata buona, e la concentrazione nel tornare a giocare il tre su cinque dopo aver saltato in modo amaro Wimbledon. Tanta, forse troppa, la differenza tra i due giocatori: potente e spietato il numero due d’Italia, macchinoso e goffo il gigante sudamericano, che c’ha però abituato a prestazioni migliori di quella messa in campo oggi. Punteggio finale di 6-2 6-3 6-3 in due ore e tre minuti di gioco. Break immediato per l’azzurro nel primo game del primo set ed è subito tutto in discesa ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Matteoapproda aldel quarto e ultimo torneo Slam dell’anno: l’azzurrovia in tre set il cileno Nicolased è buona la primaagli USper il tennista romano, che ha messo alla prova la sua condizione fisica, sembrata buona, e la concentrazione nel tornare a giocare il tre su cinque dopo aver saltato in modo amaro Wimbledon. Tanta, forse troppa, la differenza tra i due giocatori: potente e spietato il numero due d’Italia, macchinoso e goffo il gigante sudamericano, che c’ha però abituato a prestazioni migliori di quella messa in campo oggi. Punteggio finale di 6-2 6-3 6-3 in due ore e tre minuti di gioco. Break immediato per l’azzurro nel primo game del primo set ed è subito tutto in discesa ...

