Uomo fatto a pezzi in Veneto | confessa la moglie albanese

Roma, 29 ago – A fine luglio, il caso del ritrovamento di resti umani nel canale Veneto Adigetto, aveva destato grande sconcerto e preoccupazione in tutta la regione. Ripescati da prima gli arti, per poi passare al tronco e alla testa, il corpo martoriato di un Uomo fatto a pezzi avevano aperto subito svariate ipotesi sfociate addirittura nell'ombra di un nuovo serial killer in zona. Questa tesi sorse naturale dopo un altro ritrovamento, a primavera lungo le sponde del fiume Po, di una donna decapitata. Una volta identificato il cadavere smembrato, gli inquirenti occuparono l'intero mese di agosto ad interrogare parenti, amici e chiunque potesse avere contatti con il pensionato albanese. La casa venne perquisita dal Ris di Parma nella ricerca di indizi utili alla soluzione del giallo.

