Un marito fedele, la recensione: l'arte del tradimento (Di lunedì 29 agosto 2022) La recensione di Un marito fedele, produzione originale Netflix che ci accompagna nelle falle di un matrimonio caratterizzato da segreti e bugie. Christian, architetto di spicco al servizio di un'importante compagnia edile, è da tempo sposato con Leonora in quello che a tutti sembra un matrimonio felice. In realtà da tempo l'uomo ha un'amante, la bella collega Xenia, la quale gli ha ora dato un ultimatum: se non lascerà la moglie entro pochi giorni, tra loro sarà finita per sempre. Come vi raccontiamo nella recensione di Un marito fedele, Christian ha sempre tergiversato anche per via delle condizioni del figlio di Johan, reduce da un grave problema di salute, ma ora che il ragazzo sembra essersi completamente rimesso non ci sono apparentemente … Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) Ladi Un, produzione originale Netflix che ci accompagna nelle falle di un matrimonio caratterizzato da segreti e bugie. Christian, architetto di spicco al servizio di un'importante compagnia edile, è da tempo sposato con Leonora in quello che a tutti sembra un matrimonio felice. In realtà da tempo l'uomo ha un'amante, la bella collega Xenia, la quale gli ha ora dato un ultimatum: se non lascerà la moglie entro pochi giorni, tra loro sarà finita per sempre. Come vi raccontiamo nelladi Un, Christian ha sempre tergiversato anche per via delle condizioni del figlio di Johan, reduce da un grave problema di salute, ma ora che il ragazzo sembra essersi completamente rimesso non ci sono apparentemente …

SharonStyless : Io sempre fedele a mio marito - f_girasole : “L’amore può uccidere.” Un marito fedele @NetflixIT Da vedere. I paesaggi sono nella bellissima Danimarca - FrancescaCors13 : RT @seriestvfilm: #LovingAdults - Un marito fedele ?? FINALMENTE un thriller alla Gone Girl - L'Amore Bugiardo, mi mancava un film così, pi… - flazia24 : RT @seriestvfilm: #LovingAdults - Un marito fedele ?? FINALMENTE un thriller alla Gone Girl - L'Amore Bugiardo, mi mancava un film così, pi… - flamanc24 : RT @seriestvfilm: #LovingAdults - Un marito fedele ?? FINALMENTE un thriller alla Gone Girl - L'Amore Bugiardo, mi mancava un film così, pi… -

Un marito fedele: recensione del film Netflix di Barbara Topsøe-Rothenborg Cinematographe.it Un marito fedele, la recensione: l'arte del tradimento La recensione di Un marito fedele, produzione originale Netflix che ci accompagna nelle falle di un matrimonio caratterizzato da segreti e bugie. Christian, architetto di spicco al servizio di un'impo ... Elettra Lamborghini, con la sua cagnolina Lea le vacanze non finiscono mai Anche per la cantante e star di Instagram le vacanze stanno per terminare. La sua è stata un'estate fatta di relax, viaggi in jet, feste e concerti. Sempre al suo fianco il marito Afrojack e l'immanca ... La recensione di Un marito fedele, produzione originale Netflix che ci accompagna nelle falle di un matrimonio caratterizzato da segreti e bugie. Christian, architetto di spicco al servizio di un'impo ...Anche per la cantante e star di Instagram le vacanze stanno per terminare. La sua è stata un'estate fatta di relax, viaggi in jet, feste e concerti. Sempre al suo fianco il marito Afrojack e l'immanca ...