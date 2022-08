Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 276 contagi e nessun morto (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono 276 i nuovi contagi da Coronavirusin oggi, 29 agosto, in Toscana. nessun decesso. Sono stati eseguiti 277 tamponi molecolari e 1.857 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 439 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.530, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 286 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (4 in più). oggi . Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono 276 i nuovida Coronavirusin, 29 agosto, indecesso. Sono stati eseguiti 277 tamponi molecolari e 1.857 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 439 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono82.530, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 286 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (4 in più).. Questi i dati, accertati alle ore 12 disulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno ...

