Udine, morto Giulio Giustiniani: giornalista e scrittore, è stato alla guida de Il Gazzettino e di La7 (Di lunedì 29 agosto 2022) È scomparso Giulio Giustiniani, 70 anni, giornalista e scrittore. Lo si può definire un direttore di lungo corso, di un’epoca editoriale che è ormai scomparsa. Nato a Firenze nel 1952, si era laureato in Scienze Politiche (frequentando le lezioni di Giovanni Sartori), poi aveva cominciato a lavorare con La Nazione. Era diventato famoso, da giovane cronista, per un’indagine sulla Massoneria in Toscana. Aveva bruciato le tappe, perché a 30 anni era già caporedattore centrale al Resto del Carlino di Bologna, dove rimase fino al 1987. In quell’anno Ugo Stille lo chiamò a rivestire l’incarico di caporedattore centrale del Corriere della Sera, di cui divenne nel 1990 vicedirettore, con deleghe alla politica e alla cultura. Nel capoluogo lombardo ebbe modo di tenere contatti con il mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) È scomparso, 70 anni,. Lo si può definire un direttore di lungo corso, di un’epoca editoriale che è ormai scomparsa. Nato a Firenze nel 1952, si era laureato in Scienze Politiche (frequentando le lezioni di Giovanni Sartori), poi aveva cominciato a lavorare con La Nazione. Era diventato famoso, da giovane cronista, per un’indagine sulla Massoneria in Toscana. Aveva bruciato le tappe, perché a 30 anni era già caporedattore centrale al Resto del Carlino di Bologna, dove rimase fino al 1987. In quell’anno Ugo Stille lo chiamò a rivestire l’incarico di caporedattore centrale del Corriere della Sera, di cui divenne nel 1990 vicedirettore, con deleghepolitica ecultura. Nel capoluogo lombardo ebbe modo di tenere contatti con il mondo ...

