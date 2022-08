Traffico Roma del 29-08-2022 ore 17:00 (Di lunedì 29 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Iniziamo da un incidente sulla A24 Roma-teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama verso Roma Ci sono code sulla Roma Napoli invece Traffico in con rallentamenti e code tra Anagni e Valmontone direzione Roma sulla tangenziale file tra la Salaria e Tiburtina con direzione viale Castrense si tratta di un incidente nella galleria tra Batteria Nomentana e Tiburtina attenzione un incidente anche sulla Nomentana nei pressi di viale Regina Margherita per lavori di costruzione di un parcheggio modifiche alla viabilità in Piazza della Radio per chi proviene da Trastevere attenzione alla segnaletica della corsia di preselezione che consente la svolta semaforizzata in direzione del Ponte dell’Industria dettagli di queste di altre ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Iniziamo da un incidente sulla A24-teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama versoCi sono code sullaNapoli invecein con rallentamenti e code tra Anagni e Valmontone direzionesulla tangenziale file tra la Salaria e Tiburtina con direzione viale Castrense si tratta di un incidente nella galleria tra Batteria Nomentana e Tiburtina attenzione un incidente anche sulla Nomentana nei pressi di viale Regina Margherita per lavori di costruzione di un parcheggio modifiche alla viabilità in Piazza della Radio per chi proviene da Trastevere attenzione alla segnaletica della corsia di preselezione che consente la svolta semaforizzata in direzione del Ponte dell’Industria dettagli di queste di altre ...

leoroma90 : @rome_sea @NFratoianni Incredibile, è tipo una parola vietata per sti buffoni ?? tanto in mezzo al traffico di Roma… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Aglio e tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Aglio #viabiliTOS - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #incidente #traffico - A24 Roma-Teramo ?????? Coda di 1 km tra Castel Madama e Vicovaro-Mandela > Su… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ?????? traffico rallentato tra Via delle Valli e Via Tiburtina > San Giovanni #Luceverde #Lazio -