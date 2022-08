Traffico Roma del 29-08-2022 ore 09:30 (Di lunedì 29 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione cosa è sulla carreggiata interna del raccordo tra la Tuscolana dell’appia sul tratto Urbano della A24 Code in entrata tra Portonaccio e la tangenziale per Chi prosegue quest’ultima file in direzione dello Stadio Olimpico fino a via Tiburtina nel quadrante Nord rallentamenti in direzione centro in via Cassia tra via Braccianese nuova e via Antonio Labranca imputata la situazione sulla Cassia bis code verso il centro in prossimità dei Cantieri tra Casal de ceveri e il raccordo nel quartiere Trieste chiusa per un incidente in via di Villa Ada tra via Benaco e via Lariana In quest’ultima direzione proseguiranno fino al 5 settembre lavori notturni per la manutenzione del Ponte del viadotto della Magliana divieto di transito in fascia oraria 22/6 verso l’Eur chiusa e di conseguenza alle rampe d’accesso da viale Newton e da via della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione cosa è sulla carreggiata interna del raccordo tra la Tuscolana dell’appia sul tratto Urbano della A24 Code in entrata tra Portonaccio e la tangenziale per Chi prosegue quest’ultima file in direzione dello Stadio Olimpico fino a via Tiburtina nel quadrante Nord rallentamenti in direzione centro in via Cassia tra via Braccianese nuova e via Antonio Labranca imputata la situazione sulla Cassia bis code verso il centro in prossimità dei Cantieri tra Casal de ceveri e il raccordo nel quartiere Trieste chiusa per un incidente in via di Villa Ada tra via Benaco e via Lariana In quest’ultima direzione proseguiranno fino al 5 settembre lavori notturni per la manutenzione del Ponte del viadotto della Magliana divieto di transito in fascia oraria 22/6 verso l’Eur chiusa e di conseguenza alle rampe d’accesso da viale Newton e da via della ...

InfoAtac : @Patri_Roma Buongiorno, i treni possono rallentare o prolungare la fermata per motivi legati alla regolazione del t… - VAIstradeanas : 09:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - zazoomblog : Traffico Roma del 29-08-2022 ore 08:30 - #Traffico #29-08-2022 #08:30 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Sant'Alessandro, tra via Belmonte in Sabina e via Tiburtina. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via dell'Omo, tra via Prenestina e via del Fosso di Tor Tre Teste. -