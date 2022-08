Sinner e Berrettini | allo US Open per riscattare un’estate deludente

Leggi su notizieitaliaonline

(Di lunedì 29 agosto 2022) Oggi a New York cominciano gli US. Per l’Italia le maggiori speranze sono riposte in, chiamati acon più ombre che luci Dopo quasi due mesi dalla conclusione di Wimbledon, oggi a New York cominciano gli US, validi per l’ultimo Slam della stagione tennistica. Con Djokovic assente poiché non vaccinato e Zverev ancora infortunato, a giocarsi la vittoria saranno con ogni probabilità Nadal e Medvedev, con Alcaraz appena dietro. Le maggiori speranze di vittoria sono riposte, come in ogni torneo, in, chiamati acon più ombre che luci. L’altoatesino ha svolto un ottimi torneo di Wimbledon, eliminando Alcaraz e raggiungendo i ...