Petagna: “Quest’anno il Napoli vincerà lo scudetto” (Di lunedì 29 agosto 2022) Petagna: “In tre mi hanno chiesto di restare a Napoli. Ho vissuto due anni incredibili” Andrea Petagna, ex attaccante del Napoli, oggi al Monza, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 29 agosto 2022): “In tre mi hanno chiesto di restare a. Ho vissuto due anni incredibili” Andrea, ex attaccante del, oggi al Monza, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

28Barbarian : @FrancoTonelli1 @FBiasin Il più scarso che abbiammo che 2 anni fa ti ha alzato lo scudetto in faccia e ha dominato… - LaSoraCamilla_ : Io Leao l'anno scorso non l'ho visto (per ovvi motivi- mi bastava il Napoli per svegliarmi alle 4.30). Però non cap… - IagoAndrade14 : @Miky7041 @GianmarcoGio Non viene mai detto quest anno 'Con Spalletti' = scorso anno = 1039 minuti = há giocato qua… - dialessandro5 : @Diego31883 @diego_tvl Ti assicuro che se fosse arrivato deulofeu e barak nessuno avrebbe avuto niente da ridire co… -