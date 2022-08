Napoli, paura nella notte: gambizzato 31enne del Mali (Di lunedì 29 agosto 2022) La scorsa notte, a Napoli, un 31enne del Mali incensurato è stato ferito alle gambe a colpi di pistola: indagano i carabinieri. Un 31enne del Mali incensurato è stato ferito alle gambe la notte scorsa a Napoli. Sono stati i carabinieri della compagnia Stella ad intervenire a Vico della Pace nel quartiere San Lorenzo. Trasferito Leggi su 2anews (Di lunedì 29 agosto 2022) La scorsa, a, undelincensurato è stato ferito alle gambe a colpi di pistola: indagano i carabinieri. Undelincensurato è stato ferito alle gambe lascorsa a. Sono stati i carabinieri della compagnia Stella ad intervenire a Vico della Pace nel quartiere San Lorenzo. Trasferito

