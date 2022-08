Mtv Awards | premi a Taylor Swift e Harry Styles Ai Maneskin il ' miglior video alternativo'

Agenzia_Ansa : I Måneskin hanno fatto la storia agli Mtv Video Music Awards 2022, diventando la prima band italiana a vincere un p… - TerrinoniL : Mtv Awards, i Maneskin premiati per il Miglior video alternativo - Musica - Gazzettino : Maneskin premiati agli Mtv Awards: è la prima volta per una band italiana - Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: Maneskin premiati agli Mtv Awards: è la prima volta per una band italiana - ilmessaggeroit : Maneskin premiati agli Mtv Awards: è la prima volta per una band italiana -

Il gruppo romano è la prima band italiana a vincere un premio per il miglior video alternativo agliMusic. 'I wanna be your slave' è la canzone che gli ha permesso di vincere contro artisti del calibro di Avril Lavigne, Imagine Dragons and JID, Machine Gun Kelly e Twenty One Pilots. L'...Hanno sbaragliato tutti, di nuovo. Gli italianissimi Maneskin continuano la loro inarrestabile ascesa nell'olimpo delle band più famose vincendo agliMusicil premio per il 'Miglior video alternativo' per la canzone 'I wanna be your slave'. Ma non solo. Damiano è stato protagonista di una performance ad alto tasso erotico, vestito solo ...I Maneskin fanno la storia e per la prima volta un gruppo italiano porta a casa un riconoscimento ai prestigiosi premi Mtv per la videomusic. Complice la canzone 'I wanna be your slave', ...I Maneskin sono il primo gruppo italiano della storia a vincere il premio per il «miglior video alternativo» agli Mtv Video Music Awards. Il gruppo, in corsa anche nelle categorie «Miglior nuovo artis ...