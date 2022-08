MotoGP, Oliveira 'dice no': niente GASGAS, sì ad Aprilia (Di lunedì 29 agosto 2022) Miguel Oliveira ha deciso quale sarà il proprio futuro agonistico in MotoGP . Il portoghese, dato da tempo nell'imminente nascituro progetto Aprilia RNF , ha lasciato tutti in standy by per circa ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 29 agosto 2022) Miguelha deciso quale sarà il proprio futuro agonistico in. Il portoghese, dato da tempo nell'imminente nascituro progettoRNF , ha lasciato tutti in standy by per circa ...

ThibaultCamus : RT @corsedimoto: MIGUEL OLIVEIRA ha deciso: correrà con Aprilia RNF, rinunciando alla maxi offerta avanzata per la conferma da KTM. Qui i d… - Seany555 : RT @corsedimoto: MIGUEL OLIVEIRA ha deciso: correrà con Aprilia RNF, rinunciando alla maxi offerta avanzata per la conferma da KTM. Qui i d… - motosprint : #MotoGP #Oliveira ha fatto la sua scelta ?? - desmosedici35 : RT @corsedimoto: MIGUEL OLIVEIRA ha deciso: correrà con Aprilia RNF, rinunciando alla maxi offerta avanzata per la conferma da KTM. Qui i d… - fotoalaminute : RT @corsedimoto: MIGUEL OLIVEIRA ha deciso: correrà con Aprilia RNF, rinunciando alla maxi offerta avanzata per la conferma da KTM. Qui i d… -