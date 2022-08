Milik: «Al Marsiglia ho fatto 30 gol in 50 partite, ma nel calcio moderno conta quello che fai ora» (Di lunedì 29 agosto 2022) Presentato, alla Juventus, Arkadiusz Milik. L’ex attaccante del Napoli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito il resoconto delle sue dichiarazioni, pubblicato da Sky Sport. “Questo è un momento speciale della mia vita. Era sempre stato il mio obiettivo giocare in un club così grande, questo è uno dei più grandi al mondo. Questo era il mio obiettivo, ora che sono qui voglio fare qualcosa di speciale, giocare, fare bene, fare tanti gol ed essere felice” Può giocare insieme a Vlahovic? “Ho fatto due o tre allenamenti con la squadra. Anche ora non ci sarà tanto tempo per allenarsi. Posso giocare con due punte, lo facevo spesso in Nazionale con Lewandowski. Sono decisioni del mister, è lui che decide la tattica. Io farò tutto quello che posso negli allenamenti per farmi vedere e stare bene”. Era già stato vicino alla Juve in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Presentato, alla Juventus, Arkadiusz. L’ex attaccante del Napoli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito il resoconto delle sue dichiarazioni, pubblicato da Sky Sport. “Questo è un momento speciale della mia vita. Era sempre stato il mio obiettivo giocare in un club così grande, questo è uno dei più grandi al mondo. Questo era il mio obiettivo, ora che sono qui voglio fare qualcosa di speciale, giocare, fare bene, fare tanti gol ed essere felice” Può giocare insieme a Vlahovic? “Hodue o tre allenamenti con la squadra. Anche ora non ci sarà tanto tempo per allenarsi. Posso giocare con due punte, lo facevo spesso in Nazionale con Lewandowski. Sono decisioni del mister, è lui che decide la tattica. Io farò tuttoche posso negli allenamenti per farmi vedere e stare bene”. Era già stato vicino alla Juve in ...

