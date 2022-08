Meteo, grave allarme: sta per arrivare su tutta Italia (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuova allerta Meteo su tutta Italia, la situazione coinvolgerà l’intero paese tra fine agosto e inizio settembre Quella appena trascorsa è stata un’estate sicuramente fuori dal comune. É iniziata a maggio quella che è stata un’ondata di caldo da record che ha messo l’Italia intera in ginocchio con siccità ed incendi. Ora la situazione sta per cambiare drasticamente tra fine agosto e inizio settembre. Foto PixabayDurante la stagione in dirittura d’arrivo, il nostro paese ha assistito all’evolversi di situazioni instabili che hanno reso viaggi e ferie sicuramente diversi da come ci si poteva augurare. Dopo un’ondata di piogge sparse, ora sembra proprio che l’estate sia davvero giunta agli sgoccioli. Pare che le temperature calde ci accompagneranno ancora nell’ultima settimana del mese, mantenendosi ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuova allertasu, la situazione coinvolgerà l’intero paese tra fine agosto e inizio settembre Quella appena trascorsa è stata un’estate sicuramente fuori dal comune. É iniziata a maggio quella che è stata un’ondata di caldo da record che ha messo l’intera in ginocchio con siccità ed incendi. Ora la situazione sta per cambiare drasticamente tra fine agosto e inizio settembre. Foto PixabayDurante la stagione in dirittura d’arrivo, il nostro paese ha assistito all’evolversi di situazioni instabili che hanno reso viaggi e ferie sicuramente diversi da come ci si poteva augurare. Dopo un’ondata di piogge sparse, ora sembra proprio che l’estate sia davvero giunta agli sgoccioli. Pare che le temperature calde ci accompagneranno ancora nell’ultima settimana del mese, mantenendosi ...

TuttoSuRoma : Gran Sasso, tre giovani colpiti da un fulmine. Uno è grave: il 28enne di Tivoli è in terapia intensiva - PattyBiancacci : RT @tempoweb: Tre ragazzi colpiti da un #fulmine sul #GranSasso: grave un 28enne di #Tivoli #roma #laquila #cronaca #meteo #27agosto #iltem… - tempoweb : Tre ragazzi colpiti da un #fulmine sul #GranSasso: grave un 28enne di #Tivoli #roma #laquila #cronaca #meteo… - infoitinterno : Cronaca meteo diretta: violenti temporali in Abruzzo, un fulmine colpisce tre ragazzi, uno è grave - 3BMeteo : Si ripete l'incidente avvenuto ieri in Piemonte #fulmini -