Megalopolis | Shia Labeouf conferma di essere nel cast del film di Francis Ford Coppola

Ciak Magazine

Il mese scorso alcune testate statunitensi hanno riferito cheLaBeouf si sarebbe unito al cast didi Francis Ford Coppola : a confermare queste voci che hanno sorpreso molte persone, dato che Laboeuf è persona non grata a Hollywood da oltre un ...Il mese scorso alcune testate statunitensi hanno riferito cheLaBeouf si sarebbe unito al cast didi Francis Ford Coppola : a confermare queste voci che hanno sorpreso molte persone, dato che Laboeuf è persona non grata a Hollywood da oltre un ... Megalopolis, anche Shia Labeouf nel kolossal di Francis Ford Coppola Shia Labeouf, intervistato di recente da Jon Bernthal, ha confermato di essere nel cast di Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola. Il mese scorso alcune testate statunitensi hanno riferito ...Actor Shia LaBeouf has returned to the headlines in full force recently. The controversial and disputed interview in Variety, in which actor/filmmaker Olivia Wilde claimed to have fired him from the ...