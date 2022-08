Maneskin: quando il successo spegne l'invidia (Di lunedì 29 agosto 2022) Alla fine si sono arresi. Chi? Quelli del girone degli invidiosi, quelli sparavano a caso sui Maneskin, increduli ed anche un po' infastiditi davanti al primo vero trionfo internazionale di una band italiana (con tutto il rispetto per la PFM e i suoi riconoscimenti mondiali negli anni Settanta). "No quello dei Maneskin non è vero rock, sono solo pallide copie dei grandi del tempo che fu, dureranno poco...", e via di seguito con una serie di giudizi e pregiudizi che in fondo non riuscivano a nascondere il malcelato fastidio per un gruppo che ce l'ha fatta davvero, Erano astiosi molti critici musicali ed anche molti musicisti che per una minuscola porzione della fama di Damiano & co. avrebbero fatto carte false. Insomma un mix di finti puristi della musica e finti puristi del giornalismo musicale. Disposti magari ad esaltarsi per tutto tranne che per ... Leggi su panorama (Di lunedì 29 agosto 2022) Alla fine si sono arresi. Chi? Quelli del girone degli invidiosi, quelli sparavano a caso sui, increduli ed anche un po' infastiditi davanti al primo vero trionfo internazionale di una band italiana (con tutto il rispetto per la PFM e i suoi riconoscimenti mondiali negli anni Settanta). "No quello deinon è vero rock, sono solo pallide copie dei grandi del tempo che fu, dureranno poco...", e via di seguito con una serie di giudizi e pregiudizi che in fondo non riuscivano a nascondere il malcelato fastidio per un gruppo che ce l'ha fatta davvero, Erano astiosi molti critici musicali ed anche molti musicisti che per una minuscola porzione della fama di Damiano & co. avrebbero fatto carte false. Insomma un mix di finti puristi della musica e finti puristi del giornalismo musicale. Disposti magari ad esaltarsi per tutto tranne che per ...

