L’Europa chiude i confini ai russi, decisione storica: cosa cambia ora (Di lunedì 29 agosto 2022) Tra le varie modalità con cui l’Occidente colpisce la russia per aver invaso l’Ucraina, oltre alle sanzioni economiche, c’è anche la creazione di ostacoli alla libera circolazione dei cittadini della Federazione in territorio europeo. In questa direzione si sta muovendo l’Unione Europea, che si avvia a sospendere l’accordo sui visti turistici con la russia (parlando d’immigrazione, Lampedusa è al collasso: ombra della russia dietro gli sbarchi). L’Europa contro i turisti russi Stando a quanto riporta il Financial Times, citando alcune fonti, la sospensione dei visti è un tentativo di limitare il numero dei permessi di viaggio emessi dopo che alcuni Stati delL’Europa orientale hanno minacciato di chiudere unilateralmente i loro confini ai turisti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 agosto 2022) Tra le varie modalità con cui l’Occidente colpisce laa per aver invaso l’Ucraina, oltre alle sanzioni economiche, c’è anche la creazione di ostacoli alla libera circolazione dei cittadini della Federazione in territorio europeo. In questa direzione si sta muovendo l’Unione Europea, che si avvia a sospendere l’accordo sui visti turistici con laa (parlando d’immigrazione, Lampedusa è al collasso: ombra dellaa dietro gli sbarchi).contro i turistiStando a quanto riporta il Financial Times, citando alcune fonti, la sospensione dei visti è un tentativo di limitare il numero dei permessi di viaggio emessi dopo che alcuni Stati delorientale hanno minacciato dire unilateralmente i loroai turisti ...

