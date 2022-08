Lazio, CdS: “Pedro vola in quel di Roma, occhio al rinnovo” (Di lunedì 29 agosto 2022) Lazio, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la squadra Lazio vuole davvero blindare le prestazioni di Pedro che oggi è una grande immagine, ma non solo. “Pedro da sballo, sfrecciante popstar. Fa ballare e cantare Sarri, squadra e tifosi con i suoi colpi da capogiro, con la power hit “Pedro Pè” che è il remix della Carrà. È un Pedro da clonare, ma non ce n’è bisogno. La Lazio può tenersi la copia originale, può prolungare la sua storia laziale fino ai 36 anni (oggi ne ha 35) e poi chissà. Il contratto in scadenza a giugno 2023 contiene un’opzione, è a favore della Lazio, facendola valere può allungare l’accordo fino al 2024. Il biennale firmato nell’estate 2021 era quasi un triennale, basta poco per trasformarlo. Con Sarri c’è un feeling innato, continua, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 29 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la squadravuole davvero blindare le prestazioni diche oggi è una grande immagine, ma non solo. “da sballo, sfrecciante popstar. Fa ballare e cantare Sarri, squadra e tifosi con i suoi colpi da capogiro, con la power hit “Pè” che è il remix della Carrà. È unda clonare, ma non ce n’è bisogno. Lapuò tenersi la copia originale, può prolungare la sua storia laziale fino ai 36 anni (oggi ne ha 35) e poi chissà. Il contratto in scadenza a giugno 2023 contiene un’opzione, è a favore della, facendola valere può allungare l’accordo fino al 2024. Il biennale firmato nell’estate 2021 era quasi un triennale, basta poco per trasformarlo. Con Sarri c’è un feeling innato, continua, ...

