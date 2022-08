Ischia, tifoso perde un dito allo stadio prima del derby (Di lunedì 29 agosto 2022) Scene di panico a Ischia, dove, in occasione del derby di calcio con il Real Forio un tifoso foriano ha perso il dito anulare della mano sinistra mentre preparava le coreografie prima del match. Prologo a tinte forti ieri pomeriggio in occasione del derby di calcio tra Ischia e Real Forio (valido per la Coppa Leggi su 2anews (Di lunedì 29 agosto 2022) Scene di panico a, dove, in occasione deldi calcio con il Real Forio unforiano ha perso ilanulare della mano sinistra mentre preparava le coreografiedel match. Prologo a tinte forti ieri pomeriggio in occasione deldi calcio trae Real Forio (valido per la Coppa

