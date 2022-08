Gas, luce e fitto nel preconto: la provocazione di un ristoratore napoletano (Di lunedì 29 agosto 2022) “Salvatore non c’è, rientra mercoledì, è in ferie”. Non si sbottona più di tanto chi risponde al telefono del Ristorante Pizzeria Gorizia di Napoli, storico locale del quartiere Vomero e da qualche ora su tutti i social e i media nazionali per una provocazione del suo titolare, Salvatore Grasso appunto, che ha postato la foto di un preconto dove oltre alle voci classiche (coperto, Margherita…) c’era anche il costo di “gas, energia e fitto“. “E’ stato solo un gioco”, spiegano dalla Pizzeria, un modo per evidenziare un disagio, che sta colpendo tutti i gestori di locali italiani, stretti nella morsa del caro energia. “Non sarà mai consegnato a nessun cliente uno scontrino del genere”, tagliano corto da Gorizia, “il preconto non ha alcun valore, ognuno può trascrivere quello che vuole per scherzo…”. Insomma, invece della ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) “Salvatore non c’è, rientra mercoledì, è in ferie”. Non si sbottona più di tanto chi risponde al telefono del Ristorante Pizzeria Gorizia di Napoli, storico locale del quartiere Vomero e da qualche ora su tutti i social e i media nazionali per unadel suo titolare, Salvatore Grasso appunto, che ha postato la foto di undove oltre alle voci classiche (coperto, Margherita…) c’era anche il costo di “gas, energia e“. “E’ stato solo un gioco”, spiegano dalla Pizzeria, un modo per evidenziare un disagio, che sta colpendo tutti i gestori di locali italiani, stretti nella morsa del caro energia. “Non sarà mai consegnato a nessun cliente uno scontrino del genere”, tagliano corto da Gorizia, “ilnon ha alcun valore, ognuno può trascrivere quello che vuole per scherzo…”. Insomma, invece della ...

