FOCUS – Inter, va bene non prendere Acerbi: ma ad Inzaghi serve un difensore (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Inter abbandona la pista che porta a Francesco Acerbi E’ delle ultime ore il no di Steven Zhang all’arrivo all’Inter di Francesco Acerbi. Per il presidente nerazzurro la richiesta di ingaggio del centrale e troppo elevata e non in linea con la politica di riduzione dei costi messa in atto, fatta eccezione per alcuni elementi di spicco della rosa. Ora la domanda però sorge spontanea: chi prenderà il posto di De Vrij quando riposerà? O sarà infortunato? O sarà fuori per squalifica? La risposta potrebbe essere Skirniar (o Bastoni) adattato al centro con D’Ambrosio adattato a braccetto di destra. Ma anche qui la domanda, anzi le domande sorgono spontanea: può Skriniar (Bastoni) giocare tutte le partite? Ovviamente la risposta anche qui è no, anche visto e considerato che da domani si inizierà a giocare ogni 3 ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) L’abbandona la pista che porta a FrancescoE’ delle ultime ore il no di Steven Zhang all’arrivo all’di Francesco. Per il presidente nerazzurro la richiesta di ingaggio del centrale e troppo elevata e non in linea con la politica di riduzione dei costi messa in atto, fatta eccezione per alcuni elementi di spicco della rosa. Ora la domanda però sorge spontanea: chi prenderà il posto di De Vrij quando riposerà? O sarà infortunato? O sarà fuori per squalifica? La risposta potrebbe essere Skirniar (o Bastoni) adattato al centro con D’Ambrosio adattato a braccetto di destra. Ma anche qui la domanda, anzi le domande sorgono spontanea: può Skriniar (Bastoni) giocare tutte le partite? Ovviamente la risposta anche qui è no, anche visto e considerato che da domani si inizierà a giocare ogni 3 ...

_intermagazine : FOCUS – Inter, va bene non prendere Acerbi: ma ad Inzaghi serve un difensore - internewsit : Cremonese, lo stato di forma in vista dell‘Inter: brutta partenza - - Sportflash24 : #SerieA 2022-23 / Focus su falli, ammonizioni ed espulsioni: i team più scaltri e quelli più ingenui. Anche nel 3°… - FcInterNewsit : Sky - Inter, Acerbi più lontano: Zhang blocca tutto. Dirigenti al lavoro per ricucire - FcInterNewsit : GdS - Inter-Cremonese, chance per Gosens dal 1'? In mezzo torna Calha, Dzeko con Lautaro -