Fabio Quartararo diviso tra speranza e paura | Misano decisiva?

(Di lunedì 29 agosto 2022) Non sarà certamente la gara. Alla bandiera a scacchi di, infatti, nessuno sarà eletto campione del mondo del Motomondiale 2022. Il Gran Premio di San Marino, però, sembra essere davvero molto importante per le sorti di una classifica che si è, incredibilmente, accorciata in uno spazio di tre gare. È tutto meravigliosamente in bilico. È tutto incredibilmente aperto. C’è il favorito, l’outsider e chi sta dando vita ad una rimonta, forse, impronosticabile. I fantastici tre in questione sono(Yamaha), Aleix Espargarò (Aprilia) e Francesco Bagnaia (Ducati). Proprio il campione del mondo in carica francese ha spiegato, in una recente intervista, come lo spagnolo e l’italiano siano i rivali unici per la lotta al titolo del 2022. Il Diablo è rinfrancato dopo aver aumentato il gap sull’iberico, ...