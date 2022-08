Fabian Ruiz-PSG, affare fatto: cifre e dettagli (Di lunedì 29 agosto 2022) Fabian Ruiz lascerà il Napoli e diventerà un nuovo calciatore del PSG. Nelle ultime settimane si è parlato fortemente di un stretta di mano tra il centrocampista spagnolo e il club francese e di accordo ormai imminente anche tra i club. Ogni ora sembra quella buona per lo sbarco di Fabian a Parigi e della firma sul nuovo contratto. Ma, ad oggi, non c’è ancora ufficialità e si dovrà attendere, con ogni probabilità, le ultimissime ore di mercato prima del passaggio definitivo dell’ex Betis Siviglia al club parigino. Napoli Fabian Ruiz (Getty Images)PSG – Napoli: accordo per Fabian Ruiz Intanto l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha svelato la chiusura dell’accordo tra Napoli e PSG per Fabian Ruiz. Il calciatore ha già ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022)lascerà il Napoli e diventerà un nuovo calciatore del PSG. Nelle ultime settimane si è parlato fortemente di un stretta di mano tra il centrocampista spagnolo e il club francese e di accordo ormai imminente anche tra i club. Ogni ora sembra quella buona per lo sbarco dia Parigi e della firma sul nuovo contratto. Ma, ad oggi, non c’è ancora ufficialità e si dovrà attendere, con ogni probabilità, le ultimissime ore di mercato prima del passaggio definitivo dell’ex Betis Siviglia al club parigino. Napoli(Getty Images)PSG – Napoli: accordo perIntanto l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha svelato la chiusura dell’accordo tra Napoli e PSG per. Il calciatore ha già ...

marcoconterio : ?????? Fabian Ruiz dal #Napoli a un passo dal #PSG per 22 milioni di euro. Così i parigini, una volta definito (doma… - marcoconterio : ???? Nuovi contatti in serata e intesa vicina tra #Napoli e #PSG per ???? Fabian Ruiz. Accordo sulla base di 22 milioni… - Gazzetta_it : #Fabian Ruiz al #Psg: al #Napoli 23 milioni. E ora #Paredes ... #calciomercato #juventus - MimmolaForgia : RT @NicoSchria: Con l'arrivo di Fabian #Ruiz al #PSG, viene automaticamente bloccata la trattativa #Paredes-#Juventus. L'allenatore #Galtie… - ROI05841958 : Un anno dalla scadenza e con il calciatore che si rifiuta di giocare, i 23 milioni di euro del PSG per Fabián Ruiz sono oro per il Napoli. -