Energia, Meloni “Sono pronta a confronto in parlamento” (Di lunedì 29 agosto 2022) CATANIA (ITALPRESS) – “Io Sono per le utenze di cittadinanza, non per il reddito. Perchè i cittadini non posSono restare senza Energia a casa. Chiamiamo tutti a raccolta e mettiamo a confronto tutte le nostre idee. Domani Sono pronta ad andare in parlamento per discutere del taglio del costo delle bollette. Lo Stato può tagliare le imposte sulle bollette per esempio…”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, oggi a Catania, nel suo intervento alla manifestazione di FdI con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il candidato presidente del Centrodestra alle Regionali, Renato Schifani. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) CATANIA (ITALPRESS) – “Ioper le utenze di cittadinanza, non per il reddito. Perchè i cittadini non posrestare senzaa casa. Chiamiamo tutti a raccolta e mettiamo atutte le nostre idee. Domaniad andare inper discutere del taglio del costo delle bollette. Lo Stato può tagliare le imposte sulle bollette per esempio…”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia, oggi a Catania, nel suo intervento alla manifestazione di FdI con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il candidato presidente del Centrodestra alle Regionali, Renato Schifani. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

