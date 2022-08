Cristiano Ronaldo a Napoli? Il sindaco Manfredi: Qua ci starebbe bene (Di lunedì 29 agosto 2022) “Cristiano Ronaldo a Napoli? Mi piacerebbe è un grande fenomeno calcistico e mediatico. Siamo una città internazionale, CR7 a Napoli ci starebbe bene da noi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli – ha detto Manfredi – ha una bella squadra, il presidente De Laurentiis ha fatto un ottimo mercato e ci auguriamo che possa concorrere al vertice”. Manfredi ha poi confermato la volontà dell’amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens: “Non abbiamo fissato ancora una data precisa per conferire la cittadinanza di Napoli a Mertens, anche perché dipenderà dai suoi impegni; l’iter burocratico è lungo e nel frattempo lo stiamo preparando”, ha sottolineato. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) “? Mi piacerebbe è un grande fenomeno calcistico e mediatico. Siamo una città internazionale, CR7cida noi”. Lo ha detto ildi Napoli Gaetanoa Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli – ha detto– ha una bella squadra, il presidente De Laurentiis ha fatto un ottimo mercato e ci auguriamo che possa concorrere al vertice”.ha poi confermato la volontà dell’amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens: “Non abbiamo fissato ancora una data precisa per conferire la cittadinanza di Napoli a Mertens, anche perché dipenderà dai suoi impegni; l’iter burocratico è lungo e nel frattempo lo stiamo preparando”, ha sottolineato. ...

