Calciomercato Napoli: la decisione di Cristiano Ronaldo (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci siamo. Il tira e molla tra Cristiano Ronaldo, il Manchester United ed il Napoli è finalmente giunto al termine. Il colpo di Calciomercato che poteva essere la ciliegina sulla torta per gli azzurri non si farà. Le parole del migliore amico di Cr7, Edu Aguirre, ai microfoni di El Chiringuito Tv non lasciano spazio ad interpretazioni: “Cristiano Ronaldo ha deciso, non andrà al Napoli”. L’affare che poteva essere, non sarà. L’offerta da oltre 100 milioni più il portoghese che il Manchester United doveva mettere sul piatto per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen non arriverà, dato che i Red Devils hanno praticamente chiuso l’affare Anthony con l’Ajax per una cifra simile. Cr7 molto probabilmente resterà al Manchester United in questa sessione di ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci siamo. Il tira e molla tra, il Manchester United ed ilè finalmente giunto al termine. Il colpo diche poteva essere la ciliegina sulla torta per gli azzurri non si farà. Le parole del migliore amico di Cr7, Edu Aguirre, ai microfoni di El Chiringuito Tv non lasciano spazio ad interpretazioni: “ha deciso, non andrà al”. L’affare che poteva essere, non sarà. L’offerta da oltre 100 milioni più il portoghese che il Manchester United doveva mettere sul piatto per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen non arriverà, dato che i Red Devils hanno praticamente chiuso l’affare Anthony con l’Ajax per una cifra simile. Cr7 molto probabilmente resterà al Manchester United in questa sessione di ...

