Caccia russi colpiscono Ucraina da spazio aereo Bielorussia (Di lunedì 29 agosto 2022) Caccia russi sono entrati ieri sera nello spazio aereo della Bielorussia e hanno lanciato almeno cinque missili contro il territorio ucraino: lo ha reso noto su Telegram il gruppo di monitoraggio filo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022)sono entrati ieri sera nellodella Bieloa e hanno lanciato almeno cinque missili contro il territorio ucraino: lo ha reso noto su Telegram il gruppo di monitoraggio filo ...

Albus961 : RT @Geopoliticainfo: ????Caccia russi sono entrati ieri sera nello spazio aereo della #Bielorussia e hanno lanciato almeno cinque missili con… - edoardoir : RT @Geopoliticainfo: ????Caccia russi sono entrati ieri sera nello spazio aereo della #Bielorussia e hanno lanciato almeno cinque missili con… - Geopoliticainfo : ????Caccia russi sono entrati ieri sera nello spazio aereo della #Bielorussia e hanno lanciato almeno cinque missili… - canno11_ : @pexpotwit @GerettoK Un altro come Sallusti, l'unico a vedere o caccia Russi su i cieli italiani,, datte all'ippica... - putino : @marangelo2005 No, non è così. Caccia ucraini pattugliano ancora oggi i cieli dell’Ucraina. E la permanenza sia del… -