Bonus 200€ | pagamento in arrivo | chi lo riceverà a settembre

In arrivo il pagamento di altri Bonus da 200 euro dopo la chiusura della prima fase avvenuta ad agosto Il Bonus da 200 euro è uno dei provvedimenti messi in campo dal governo Draghi per assorbire gli effetti dell'inflazione sui redditi degli italiani. E' stato introdotto dal decreto aiuti e energia dello scorso maggio.

