Estadao : Pesquisa BTG/FSB: Lula tem 43%; Bolsonaro, 36%; Ciro, 9% e Simone, 4% (via @EstadaoPolitica) - o_antagonista : BTG/FSB: Lula 43% x Bolsonaro 36% - Crisjungblut : RT @Estadao: Pesquisa BTG/FSB: Lula tem 43%; Bolsonaro, 36%; Ciro, 9% e Simone, 4% (via @EstadaoPolitica) - Billa42_ : Bolsonaro-Lula: primo dibattito in vista delle elezioni - lula_povo : PESQUISA BTG/FSB Lula 43% Bolsonaro 36% Ciro 9% Simone Tebet 4% -

, a sua volta, ha affermato cheha distrutto il Paese. I sondaggi suggeriscono che- presidente dal 2003 al 2010 - è in vantaggio nella corsa alle elezioni. Ma il divario tra i due ...AGI - I due principali candidati alla presidenza del Brasile, Jair, si sono accusati a vicenda per tutti i problemi del Paese in un primo confronto televisivo andato in onda ieri, in vista delle elezioni che si terranno a ottobre. E' stato il primo ...In vista delle elezioni in Brasile si è svolto il primo dibattito Bolsonaro-Lula. Acceso scambio di accuse tra i due candidati.Scambio di accuse reciproche tra Il presidente Jair Bolsonaro e l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ieri sera, nel primo dibattito televisivo in vista delle elezioni del 2 ottobre, le più polar ...