Beatrice Valli | le sue teorie sull’abbronzatura scatenano l’ironia del web

Leggi su novella2000

(Di lunedì 29 agosto 2022)fa sorridere il web In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti ha fatto discutere per via di alcune sue dichiarazioni sui social riguardanti l’abbronzatura. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Come in molti sapranno quest’anno l’influencer insieme alla sua L'articolo proviene da Novella 2000.