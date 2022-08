Serie A, Inter-Cremonese: data, orario e diretta TV (Di domenica 28 agosto 2022) Inter-Cremonese: diretta TV e streaming Torna subito in campo la Serie A 22/23 con le partite della quarta giornata nel primo turno infrasettimanè della stagione. Tra le partite in programma c’è anche la sfida dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano tra Inter e Cremonese in programma alle ore 20:45 di martedì 30 agosto: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. La sfida di San Siro tra nerazzurri e grigiorossi sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to the Serie A football match between FC Internazionale and Hellas Verona. FC Internazionale won 1-0 over Hellas Verona. FC ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 agosto 2022)TV e streaming Torna subito in campo laA 22/23 con le partite della quarta giornata nel primo turno infrasettimanè della stagione. Tra le partite in programma c’è anche la sfida dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano train programma alle ore 20:45 di martedì 30 agosto: ecco come seguire il match inTV e streaming. La sfida di San Siro tra nerazzurri e grigiorossi sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to theA football match between FCnazionale and Hellas Verona. FCnazionale won 1-0 over Hellas Verona. FC ...

