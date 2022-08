Sabrina Ghio e Carlo Negri sposi, l’ex tronista si commuove durante lo scambio delle promesse (Video) (Di domenica 28 agosto 2022) Sabrina Ghio ha sposato il suo Carlo Negri! Dopo il rito civile celebrato due giorni fa in comune, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ripetuto il suo sì durante la cerimonia ufficiale di ieri. Accompagnata da sua figlia, la piccola Penelope, Sabrina ha raggiunto il suo Carlo con indosso un lungo abito bianco. I due hanno pronunciato le promesse davanti ad amici e parenti. Vicino ai novelli sposi anche le due figlie Mia, nata due mesi fa e Penelope, nata dal precedente matrimonio di Sabrina con Federico Manzolli. Sabrina ha voluto godersi il grande giorno senza condividere direttamente l’evento sui social. Ci hanno pensato gli amici a immortalare l’emozionante ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 agosto 2022)ha sposato il suo! Dopo il rito civile celebrato due giorni fa in comune,di Uomini e Donne ha ripetuto il suo sìla cerimonia ufficiale di ieri. Accompagnata da sua figlia, la piccola Penelope,ha raggiunto il suocon indosso un lungo abito bianco. I due hanno pronunciato ledavanti ad amici e parenti. Vicino ai novellianche le due figlie Mia, nata due mesi fa e Penelope, nata dal precedente matrimonio dicon Federico Manzolli.ha voluto godersi il grande giorno senza condividere direttamente l’evento sui social. Ci hanno pensato gli amici a immortalare l’emozionante ...

